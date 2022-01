Paolo Calissano è morto presumibilmente fra la notte del 27 e quella del 28 dicembre dello scorso anno ed ora, per vederci chiaro, la Procura della Capitale ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Una mossa, come scritto da Il Giornale, per chiarire le cause del decesso.

Quando il 30 dicembre i carabinieri hanno fatto irruzione in casa sua perché allarmati dalla fidanzata lo hanno trovato disteso sul letto, morto da un paio di giorni, con degli psicofarmaci sul comodino e per terra. La sua morte quindi (è una delle ipotesi degli inquirenti) potrebbe essere stata provocata da un mix di psicofarmaci.

Come riportato dall’agenzia di stampa AGI: “Secondo gli inquirenti il corpo era in decomposizione, segno che l’uomo era morto da qualche giorno. Nella casa sono state ritrovate, sia in flaconi che sparse per terra, numerose pillole di psicofarmaci con cui curava la depressione. Gli inquirenti ipotizzano che il decesso sia dovuto a un’overdose di farmaci, ancora da accertare se fortuita o volontaria”.

Paolo Calissano, i vip che hanno lavorato con lui lo ricordano sui social

Barbara d’Urso ha lavorato con l’attore sul set delle prime stagioni de La Dottoressa Giò.

Ciao Paolo… Abbiamo lavorato tanti mesi insieme… Poi le tue fragilità hanno preso il sopravvento e ti sei perso… Nei miei ricordi sei il ragazzone gentile che sul set aveva sempre un sorriso per tutti #dottoressagio #PaoloCalissano pic.twitter.com/95iqRZkGDj — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) December 31, 2021

Sara Ricci, attrice di Vivere, lo ha così ricordato su Instagram:

“Paolo, tesoro, che dolore, che tristezza, quanto eri fragile… dopo le lunghe giornate di lavoro, mi ricordo i tuoi racconti fatti di dolore e sorrisi che nascondevano… sei un’anima bella ed è stato un privilegio lavorare con te”.

Dolci parole anche da parte di Ivana Spagna, che lo ha voluto in un suo video musicale.