Paolo Calissano è morto a soli 54 anni nel letto del suo appartamento, a Balduina, in provincia di Roma.

La morte è dovuta presumibilmente (come riporta Il Corriere) ad un mix di farmaci. Sul comodino sarebbero infatti state trovate due scatole di psicofarmaci ed alcune pillole sarebbero state rinvenute in terra e sparse in cucina. Da mesi era in cura per una forte depressione.

“È questa l’ipotesi sulla quale stanno lavorando i carabinieri che ritengono che Calissano possa aver assunto volontariamente i medicinali ed essersi tolto la vita”.

Sul corpo non sono stati trovati segni evidenti di violenza e la casa era in ordine. Finestre sbarrate, porta chiusa con doppia mandata. A dare l’allarme è stata la compagna che – non avendo sue notizie – ha avvisato le forze dell’ordine. L’attore non ha lasciato niente, né un biglietto né una telefonata. Nessuno lo sentiva da diversi giorni. Il suo corpo è stato ritrovato alle 23 del 30 dicembre. Paolo Calissano, l’autopsia chiarirà le cause Come riportato da Il Corriere: “La salma è stata sequestrata ed è stata disposta l’autopsia che chiarirà le cause della morte. L’ex attore era caduto in rovina dopo le vicende giudiziarie che lo hanno travolto nel 2005 quando fu arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e per la morte di una ballerina brasiliana di 31 anni, madre di due figli, stroncata da un infarto dopo l’assunzione di una dose di cocaina presa nella casa dell’attore, che all’epoca dei fatti viveva a Genova”. Nel suo curriculum la soap Vivere, La Dottoressa Giò ed anche una partecipazione alla seconda edizione de L’Isola dei Famosi, dove si ritirò per motivi personali dopo solo una settimana.

