Ieri a Pomeriggio 5 è andato in onda il Paolo Brosio Show. In collegamento con lo studio c’era Don Mauro, un prete di Treviso che ha dichiarato che nel fenomeno dei no vax ci potrebbe essere lo zampino di Satana. Le parole del sacerdote hanno mandato su tutte le furie Brosio, che ha iniziato a gridare in diretta e a sbattere le mani sul bancone degli analisti (qui una parte di video).

“Basta dividere l’umanità tra bene e male e vaccinati e non vaccinati. Ora mi fate parlare! Se io vengo nella sua chiesa in quanto guarito dal Covid e lei prova a cacciarmi c’è da ridere, perché io non esco dalla chiesa! Anzi lei mi deve dare i sacramenti di Dio. Vaccinarsi è una scelta, vergognatevi e lo Stato si assuma la responsabilità. Io salvato dai medici sì Vax? No caro! Sono stato salvato dalle cure precoci farmacologiche, non dire bugie. In ospedale sono andato perché ero sotto contratto con Endemol per fare il GF Vip. Ora mi fai finire Barbara! fammi finire adesso! Sennò non mi inviti più e non mi fai venire, non è giusto! Devo sentir dire che sono un assatanato perché non vaccinato? ma qui siamo proprio impazziti! E non azzardatevi a provare a diffamarmi facendo pensare che io sia positivo. – ha continuato ad urlare Paolo Brosio – Qui date la caccia all’untore. Sono arrabbiato e avvelenato”.

Barbara d’Urso frena Paolo Brosio.

“Adesso però devi abbassare i toni. No, attenzione. Scusami eh, a me non va di discutere in diretta perché non è il mio stile. Non mi dici sennò non mi inviti più. Io da padrona di casa invito per favore ad avere un tono meno urlato e di consentire anche agli altri di intervenire. E ti chiedo di non sbattere la mano sulla scrivania. Poi tu non mi rispondi così, per cortesia. No, non mi rispondi così. C’è l’educazione anche quando si è arrabbiati. Basta Borsio, basta”.

A Barbara stava per scappare un bel ‘salutame a soreta’.



