Martedì scorso Marialaura De Vitis ha annunciato la fine della sua relazione con Paolo Brosio (e nessuno ha gridato allo ‘choc’). La ragazza ha aggiounto di essere rimasta in ottimi rapporti con il giornalista e di volergli un gran bene.

In questi giorni molti follower della toscana l’hanno accusata di aver sfruttato l’ex gieffino per soldi ed aver chiuso dopo averlo spennato. Altri addirittura se la sono presa con la casa dell’influencer dicendo che è “una brutta topaia piccola e sporca“. L’ex di Paolo Brosio ha risposto a tutte queste critiche con una serie di storie.

“Dopo tutte le cattiverie lette volevo chiarire un punto. In questi giorni nelle mie storie ho inquadrato un po’ di più casa mia e sono venuti fuori un sacco di insulti. Mi avete scritto che sembra una topaia, che è sporca e sembra una strada. Io non so che casa avete visto, dove vivo è tutto pulito anche se ho un cane e pulisco sempre. Casa mia è piccola perché è un monolocale ed è quello che mi sono potuta permettere quando mi sono trasferita a Milano. Perché la sottoscritta paga l’affitto con i suoi soldi e la sua fatica del lavoro. Con i soldi che guadagno pago l’affitto, quindi questo monolocale è ciò che posso permettermi a Milano. Sono ben felice di avere questa casetta qui perché mi trovo bene e non devo rendere conto a voi. Se avessi sfruttato un uomo per denaro a quest’ora non vivrei in questa “topaia” come dite voi, ma sarei in un bell’attico a Milano”.

Non voglio difendere Marialaura (anche perché qualche perplessità sulla sua storia ce l’ho avuta anche io), ma in effetti se avesse sfruttato economicamente Paolo Brosio adesso non abiterebbe in un monolocale. Molte volpine passano dai monolocali alle ville al mare/attici in poche settimane e non è il caso della De Vitis.

