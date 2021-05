Due settimane fa l’annuncio della fine della sua storia d’amore con Paolo Brosio e oggi i retroscena sui suoi passaggi tv. Maria Laura De Vitis intervistata da FanPage ha confessato di aver incontrato Fabrizio Corona, che le avrebbe dato delle dritte per fare più ospitate. La ragazza ha anche aggiunto di non aver seguito molti dei consigli dell’ex re dei paparazzi.

“Con Corona ci siamo incontrati due volte mentre Paolo era nella Casa. Avevamo degli amici in comune che mi hanno proposto di portarmi da Fabrizio e io, anche ingenuamente, ho accettato. L’ho visto due volte prima di andare per la prima volta in tv, tra il 3 e il 7 novembre. L’8 ero per la prima volta a Live – Non è la D’Urso. Oggi credo sia stato Fabrizio a chiedere loro di portarmi da lui. Me lo avevano proposto spiegandomi che mi avrebbe dato due dritte.

Si trattava di dritte per fare televisione, mi dicevano. Che era quello che volevo e per curiosità sono andata a conoscerlo. Molto ingenuamente, dico oggi, perché c’era un piano molto chiaro sotto che non avevo colto. L’ho incontrato a Milano a casa sua. Mi disse che vedeva in me un grande potenziale, che avrebbe avuto un progetto per farmi fare tv. Non entro nei dettagli. Mi ha fatto un piano con quello che avrei dovuto fare, secondo lui, in televisione. Poi mi ha dato dei consigli sulla relazione con Paolo che non ho ascoltato”.

Da topolina a volpina è un attimo.

Maria Laura: le parole su Diego Granese, che l’ha accusata di aver tradito Paolo Brosio.

“Diego Granese, quello che ha raccontato dalla D’Urso che avrei tradito Paolo con lui è apparso sul profilo Instagram di Atena, agenzia vicina a Fabrizio Corona? Tutto torna. Quando non ho seguito le loro linee guida, hanno voluto inserire in questa storia televisiva un loro personaggio. Diego aveva assistito ai miei incontri con Fabrizio. Di quella paparazzata sul nostro finto bacio non sapevo nulla, non volevo fare uno scoop in più. Avevo solo accettato un suo passaggio a casa e loro, Diego e Fabrizio, si saranno messi d’accordo con un paparazzo. Sono stata incastrata, volevano mandare in tv un loro talent sfruttando me“.