Il mese scorso Denis Dosio è stato squalificato dal Grande Fratello Vip a causa di una bestemmia (Dio b*ia) e oggi sul web i telespettatori chiedono a gran voce un’altra eliminazione. Secondo diversi siti Paolo Brosio avrebbe bestemmiato, ma la realtà non è proprio questa. Stamani a colazione il giornalista ha detto ‘Dio bono’, che in Toscana ( e lo so bene visto che ci vivo) è un tipico intercalare e nessuno lo considera bestemmia.

Non contento il nuovo concorrente ha ripetuto le parole incriminate anche in camera da letto: “Ragazzi ma è un casino qui, io la mattina devo prendere le pillole, non vedo un cavolo e butto giù tutto. Un giorno a l’altro mi ritrovate verde Dio bono. Enock ieri tu eri da film americano...”

Brosio ha davvero bestemmiato?

La definizione di bestemmia è: ‘Si tratta di un’ingiuria o un epiteto offensivo riferito a Dio e anche ai santi, ma in generale riferito ad una qualsiasi divinità o ad un qualsiasi individuo oggetto di venerazione da parte di fedeli‘.

Quindi dal momento che buono/bono non è una parola offensiva, non credo proprio che Paolo abbia bestemmiato, al massimo ha nominato il nome di Dio invano, ma se la caverà con 5 o 6 Angelo Santo. A questo proposito Badessa sei chiamata in causa…