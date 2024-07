Paolo Bonolis sul futuro di Ciao Darwin: chiuso per sempre? Che c’è dietro

Lo scorso febbraio Paolo Bonolis ha chiuso un’altra edizione di Ciao Darwin, che ha ottenuto una media del 22,04%. Eppure nonostante la trasmissione sia ancora molto seguita e popolare, quella andata in onda potrebbe essere l’ultima stagione. Paolo Bonolis in un’intervista rilasciata a Superguida Tv ha spiegato che adesso fare Ciao Darwin è sempre più complicato, data la nuova sensibilità della società e il politically correct. Per questa ragione difficilmente vedremo puntate inedite della trasmissione di Canale 5. E che quello di febbraio fosse un addio si era capito dai saluti finali del conduttore e di Luca Laurenti.

“Sono molto contento di come è andato Ciao Darwin. È una trasmissione che è sempre piaciuta, che quest’anno ha avuto dei limiti da dover affrontare perché viviamo in una contemporaneità dove si cammina sulle uova e alcune cose erano un po’ troppo ‘palettate’. Per cui credo che per questa ragione non si farà più”.

Non c’è futuro per Ciao Darwin, le parole di Paolo Bonolis a Tv Blog.

“Un c’è un futuro per Avanti Un Altro e ciao Darwin? Secondo me Avanti un altro si, Ciao Darwin no. Se ho visto Sanremo? Non ho visto molto per motivi di famiglia. Ho visto poche cose. Ha fatto ottimi ascolti, anche se è difficile paragonare gli ascolti di oggi con quelli degli anni passati, essendo cambiate nel frattempo, come è naturale che sia, molte cose, sia nel campo della platea televisiva, che nel fatto tecnologico della fruizione del prodotto. A parte la straordinaria bravura e frizzantezza di Fiorello, permettimi di fare i miei complimenti al direttore della fotografia Mario Catapano e a Gaetano Castelli con la figlia Maria Chiara che hanno fatto una scenografia fantastica. Complimenti anche alla regia di Stefano Vicario. Amadeus ha fatto sicuramente un ottimo lavoro visti i risultati e la qualità che da tutti è stata apprezzata, quindi tanto di capello”.