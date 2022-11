Paolo Bonolis rivela quando tornerà Ciao Darwin

L’ultima volta che Ciao Darwin è andato in onda con delle puntate inedite era il 2019, ma qualche mese fa Dagospia ha rivelato in anteprima che lo show di Paolo Bonolis sarebbe tornato ad inizio 2023 e così sarà. Il noto conduttore in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato che il suo programma più popolare farà il suo comeback il prossimo marzo.

“Nel 2023 cosa mi aspetta? Invecchierò un altro anno, poi dall’Epifania parte la nuova edizione di Avanti un altro e i primi di marzo torna Ciao Darwin. La novità è che siamo ancora tutti vivi ed è giù un passo avanti. Adesso c’è il mio libro. Se Sonia l’ha letto? Certo, lo ha letto e si stupita di trovarsi perfettamente a suo agio nel personaggio femminile, non perché sia lei, ma perché ha detto che ho ragionato proprio come fa una donna. Forse sono io al femminile”.

Non ne avete avuto ancora abbastanza di Paolo e del Maestro Laurenti?

Paolo Bonolis e le novità di Avanti Un Altro.

Dal 9 gennaio andrà in onda anche Avanti Un Altro, con delle novità. Via tutti i riferimenti al Covid, ci sarà il pubblico al completo, senza l’obbligo di indossare le mascherine. Via anche i pannelli di plexiglass e le distanze di sicurezza, torneranno quindi i contatti tra gli spettatori e Paolo Bonolis. Stando a quello che riporta TV Blog nel cast dello show ci saranno anche le Donatella e Giovanni Muciaccia di Art Attack.