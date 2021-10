Paolo Bonolis ha sempre la risposta pronta e ciò che è successo ieri sera a Cartabianca ne è la conferma.

Interrogato da Bianca Berlinguer sulla battuta fatta da Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip (quando ha sostenuto che Paolo Bonolis per corteggiarla millantava ricchezze che non aveva), il conduttore ha prontamente risposto.

“Ho visto che tua moglie” – ha spiegato Bianca Berlinguer – “simpaticamente, ha dichiarato al Grande Fratello Vip che all’inizio tu ti sei spacciato per più benestante di quello che eri. Le hai detto che la portavi in una grande imbarcazione, ma non era tua”. “Beh, per ogni pesce c’è l’esca giusta” – ha ironizzato Paolo Bonolis – “evidentemente la signora poi ha abboccato. Quindi ha funzionato”.

1 a 1, palla al centro.

Nel dettaglio Sonia Bruganelli ha dichiarato: “Quando ci siamo conosciuti, Bonolis ha millantato ricchezze pazzesche, parlava di case e ville, che in realtà aveva. Poi, per la prima vacanza insieme ha detto che mi avrebbe portato a Formentera su una sua barca pazzesca,. E ci siamo stati, peccato che invece non fosse sua”.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, insieme dal 1997

Un botta e risposta a distanza fra i due che cornicia una relazione amorosa che va avanti dal 1997. Dopo cinque anni di fidanzamento la coppia nel 2002 si è unita in matrimonio ed hanno concepito tre figli: Silvia, Davide e Adele. Per Sonia è il primo matrimonio, per Paolo il secondo. Dal suo primo (con la psicologa americana Diane Zoeller) ha avuto due figli, Stefano e Martina.

Sonia Bruganelli parla della malattia di sua figlia Silvia e poi si commuove * https://t.co/NRItuXZuHe #GFVip https://t.co/AX1mrliN2E — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 24, 2021

Le parole di Sonia a Verissimo su Paolo