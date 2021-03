Paolo Bonolis è tornato al timone di Avanti Un Altro e per l’occasione ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero in cui ha parlato della sua carriera, dei suoi esordi ad oggi. Tra le tante cose il presentatore ha ricordato di quando Freddie Mercury lo corteggiò durante una cena.

“Mi fece capire che voleva trascorrere tempo con me, ma io gli ho fatto capire che non volevo. Mi chiese l’ indirizzo, diedi quello di mia madre: un anno e mezzo dopo mi fece avere due biglietti per il famoso concerto di Wembley. Fu uno spettacolo davvero strepitoso”.

Capisco Freddie, anche perché Paolo Bonolis da giovane era davvero tanta roba…

“Certo che l’ho conosciuto, ho avuto il piacere.Io ero a cena e lui quando mi ha visto è venuto a sedersi al mio tavolo. Lui voleva continuare la serata, ma a me non andava. Io ho un’altra natura. […] Io per i Queen andavo fuori di zucca, lui era un frontman straordinario, artista meraviglioso. Lui si è messo accanto a me, io parlavo inglese molto bene all’epoca. Tra le pieghe della discussione io ho capito che lui voleva arrivare ad altro. Gli ho spiegato quanto fosse tutto bello, ma ognuno ha i gusti suoi e ho detto di no. Lui è stato carinissimo e si è messo a ridere.

Il mio primo concerto non lo ricordo. Ma uno rimarrà per sempre nella mia memoria, quello a cui andai su invito personale di Freddie Mercury che conobbi in Inghilterra nel 1986 giocando una partita di calcio di beneficenza. Ero un ragazzino, facevo “Bim Bum Bam” e la sera a cena Freddie si sedette accanto a me, evidentemente compiacendosi non so perché del mio aspetto. Io gli spiegai in qualche modo in inglese che “non c’era trippa per gatti”, e lui fu molto simpatico e gradevole. Mi chiese il mio indirizzo in Italia, io gli diedi quello di casa di mia madre a Roma. Dopo qualche giorno arrivarono due biglietti per il concerto di Wembley: fu una cosa meravigliosa”.