Oltre il sogno di avere Pippo Baudo per fare una sorpresa a Katia Ricciarelli e Barbara d’Urso che sarà in collegamento per promuovere La Pupa e il Secchione, alla finale del Grande Fratello Vip ci sarà anche Paolo Bonolis.

La sesta edizione del reality show sta per volgere al termine e fra meno di un mese scopriremo chi vincerà. Alfonso Signorini però è già a lavoro per organizzare una finale con i fiocchi fra sorprese e ospiti d’onore.

A fare una sorpresa ai vipponi ci sarà – come già detto – Paolo Bonolis che ha accettato di partecipare ad una condizione decisamente curiosa. A raccontare l’aneddoto è stato Gabriele Parpiglia a Casa Chi.

“La scorsa puntata abbiamo anticipato che per la finale gli autori avevano pensato ad un nome bomba. Quel nome è Paolo Bonolis. Oggi possiamo aggiungere una piccola postilla: sapete cosa ha voluto in cambio per questa partecipazione? No, non opere di bene, ma ha voluto che venisse scritto nero su bianco che se lui partecipava alla finale del Grande Fratello Vip, quella sarebbe stata l’ultima puntata di Sonia Bruganelli, ovvero la sua dolce metà. E così sarà!”.

Sempre secondo Gabriele Parpiglia, infatti, il reality potrebbe tornare anche il prossimo anno con Alfonso Signorini ed Adriana Volpe, ma senza Sonia Bruganelli.

“Il Grande Fratello Vip è confermato, si parte a settembre, si sta già lavorando con i primi contatti. C’è un punto interrogativo sugli opinionisti, ma non ci sarà nessun ex concorrente di questa edizione no, non credo proprio. Una cosa è certa: Sonia Bruganelli non ci sarà, Adriana Volpe è in forse”.

Verso la settima edizione, in forse, il volto di Forum – Edoardo Donnamaria – in lizza per entrato quest’anno e poi scartato all’ultimo minuto. Chissà, chissà..