Paolo Bonolis: Laura Freddi lancia una frecciatina a Bruganelli

Laura Freddi, ex compagna del conduttore Paolo Bonolis, ha difeso pubblicamente il suo ex in un’intervista a “Storie di donne al bivio”, dopo le recenti polemiche sollevate da Selvaggia Lucarelli sui presunti tradimenti di Sonia Bruganelli. Freddi ha espresso dispiacere per il coinvolgimento di Bonolis in questa controversia, sottolineando che non merita di essere vittima di un tritacarne mediatico. Ha definito Bonolis un uomo buono, affettuoso verso la famiglia, e ha auspicato che la situazione si chiarisca al più presto.

Durante l’intervista, Freddi ha anche menzionato di aver letto delle accuse contro Bruganelli, ma il suo interesse principale è il benessere di Bonolis. Ha criticato il modo in cui lui ha dovuto affrontare la questione, ricordando che durante un’intervista a Verissimo, Bonolis aveva scelto di cambiare argomento quando gli era stata fatta domanda sui tradimenti.

Inoltre, Laura ha affrontato il suo rapporto con Sonia Bruganelli, affermando di non nutrire rancore verso di lei e di essere pronta a mettere da parte qualsiasi confronto passato. Ha dichiarato la sua volontà di vivere in armonia con tutti, ponendo l’accento sulla pace. Infine, Freddi ha rivelato di avere in programma di sposarsi con Leonardo D’Amico, padre di sua figlia Ginevra, a settembre. Ha confermato che il matrimonio si svolgerà in Chiesa e che sta già scegliendo l’abito nuziale.