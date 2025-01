Paolo Bonolis: La Stoccata a Sonia Bruganelli a Verissimo

Paolo Bonolis, noto conduttore, è tornato in televisione con il suo game show “Avanti un altro” e ha rilasciato un’intervista a Silvia Toffanin il 19 gennaio 2025 a Verissimo. Durante l’intervista, Bonolis parla del suo stato d’animo in vista del ritorno in video, dichiarando di sentirsi carico di adrenalina anziché emozionato. Ricorda la sua infanzia da figlio unico, i genitori che si sono rifugiati a Roma durante la guerra e i momenti significativi della sua carriera.

La conduttrice presenta foto significative della sua vita, inclusa una dal periodo con il programma “Bim Bum Bam” e immagini dei figli, Stefano e Martina, ora adulti e nonni. La conversazione si fa più intensa quando appare un’immagine di Bonolis con Sonia Bruganelli, sua ex moglie. Toffanin interviene, chiedendo del loro nuovo equilibrio e Bonolis, con un tono sarcastico, accenna alla situazione sentimentale della ex moglie, che ora è con il ballerino Angelo Madonia.

Bonolis risponde in modo evasivo, accennando a un passaggio del tempo: “Sic transit gloria mundi. Andiamo avanti.” La conversazione prosegue con lui che parla dei tre figli con Bruganelli, descrivendo ognuno di loro con affetto: Adele, una ragazza intraprendente; Davide, intelligente e vivace; e la piccola Silvia, che definisce una grande gioia.

Concludendo, Bonolis riflette sull’importanza della famiglia, sottolineando che per lui le priorità sono i figli e che è fondamentale proteggerli. Sottolinea che, nonostante le trasformazioni della vita, bisogna preservare il bene della famiglia e non ledere i diritti di chi non ha scelto di venire al mondo. La sua visione si riflette nell’insegnamento ricevuto dai genitori e nel suo approccio verso le sfide familiari.