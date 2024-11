Paolo Bonolis: La Replica di Salvati a Sonia Bruganelli

Marco Salvati, ex autore di Paolo Bonolis, ha recentemente parlato del suo litigio con l’opinionista Sonia Bruganelli durante un’intervista su “361Lounge”, condotta da Cecilia Capriotti. Salvati, che un tempo godeva di un ottimo rapporto con Bonolis, ha dichiarato di desiderare di ricucire l’amicizia dopo un allontanamento causato da un dissidio legato alla Bruganelli. In passato, Salvati aveva criticato la Bruganelli su social media, affermando che la sua uscita da “Avanti un altro” fosse stata una conseguenza delle sue azioni, e che questo evento avesse portato alla rottura del legame con Bonolis.

Durante l’intervista, Salvati ha ammesso che la loro amicizia si è raffreddata a causa di quell’incidente e ha espresso speranza per una riconciliazione, sottolineando che dopo vent’anni di amicizia fraterna, ci sia ancora spazio per tornare a collaborare. Nonostante la tensione con la Bruganelli, Salvati ha elogiato il suo percorso a “Ballando con le stelle”, affermando che sta trovando la sua dimensione come persona pubblica, separandosi dall’etichetta di “moglie di” e cercando la propria identità.

Salvati ha anche riferito che non scorre buon sangue tra lui e la Bruganelli, ribadendo che le sue parole durante l’intervista non sono volte a cercare la sua approvazione. Ha descritto un “incidente diplomatico” che ha avuto conseguenze sulla sua carriera e sul suo rapporto con Bonolis. Nonostante le tensioni, ha espresso ammirazione per il modo in cui Sonia sta cercando di affermarsi come individua piuttosto che come appendice di un celebre marito.

Alla fine dell’intervista, Salvati ha commentato l’insuccesso de “La Talpa”, programma di cui è stato autore, riconoscendo le difficoltà del format in un contesto privo di pubblico e studio televisivo. Ha dichiarato di aver previsto le sfide e, nonostante le incertezze, ha affermato che rifarebbe il programma, auspicando che una possibile seconda edizione possa migliorare la situazione. Salvati continua a sperare in un possibile ritorno in buoni rapporti con Bonolis, contando sulla forza dei legami costruiti nel tempo.