Inutile girarci intorno, la catfight tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli è stata la parte più interessante della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip. La moglie di Paolo Bonolis e la collega non hanno affatto recitato (come qualcuno insinuava), le due hanno rivangato addirittura cose accadute settimane fa, ma Alfonso Signorini ha stoppato la discussione, forse per non bruciarsela in una volta sola. Durante la serata anche Paolo Bonolis è intervenuto su quello che è accaduto in studio.

La Bruganelli ha preso la parola e ha detto: “Paolo sta guardando tutto quello che succede. No, perché c’è mio marito che sta guardando il Grande Fratello e mi ha mandato la foto dove io avevo la faccia un po’ così e mi ha detto ‘Guarda io credo che tu debba farti raddoppiare il cachet’. Questo me l’ha scritto lui. Perché io prendo pochino“.

Bonolis ha anche commentato una foto della moglie su Instagram: “Attenta a quello che dici e alle foto che posti“. Un’evidente frecciatina ad Adriana.

Comunque una cosa è certa: Sonia non soltanto è un’opinionista attenta a quello che succede dentro la casa del GF Vip, ma ha una sana dose di cinismo che la rende shady al punto giusto. La catfight con la Volpe è stata deliziosa, mai volgare e trash quanto basta, ma nelle prossime settimane vogliamo ancora di più.

Di questa storia Volpe-Bruganelli immagino Paolo Bonolis quando ha visto il post #gfvip pic.twitter.com/4RnoOD5Tob — Sabrina dice che: (@SabrinaSava_) September 27, 2021

Sonia e la shade sotto ad una foto con il figlio avuto da Paolo Bonolis.

Su Instagram Sonia ha condiviso un foto che la ritrae insieme al figlio Davide Bonolis. Nella descrizione dell’immagine si legge: “Le cose che contano… Lui con me sempre. Tutto il resto è frustrazione“. Una shade che sembra rivolta a quello che è accaduto in studio al GF Vip.

Ma non è finita qui, perché su Twitter la produttrice ha risposto a Giuseppe Candela, che le aveva detto che lei e la Volpe insieme non facevano mezzo Magalli: “Ma su questo hai perfettamente ragione. Io però lo so...”