Senza alcuna ombra di dubbio Paolo Bonolis e Enrico Brignano sono due dei personaggi pià amati e seguiti all’interno del mondo della televisione italiana. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, i due volti televisivi avrebbero litigato. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Di recente Paolo Bonolis è finito al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere il celebre conduttore di Avanti Un Altro protagonista di un gossip sono stati alcuni rumors i quali rivelano una presunta lite avvenuta con Enrico Brignano.

Stando alle numerosi voci che circolano in rete, il conduttore di Avanti Un Altro e il comico si sarebbero allontanati. Un indizio che fa pensare ad una presunta lite tra i due è il fatto che Enrico Brignano non avrebbe invitato Bonolis al suo matrimonio con Flora Canto. Non è tutto. La discussione dei due personaggi televisivi avrebbe provocato anche un ulteriore allontanamento delle loro rispettive mogli. Infatti, la Canto e Sonia Bruganelli non si parlerebbero più.

Tuttavia, nel corso delle ultime ore sembra che sia giunta una possibile conferma dalla nota opinionista del Grande Fratello Vip attraverso i suoi account social. Non è tutto. Nelle settimane precedenti, Flora Canto aveva lasciato un commento sarcastico sotto al post della donna riguardante il suo jet privato.

Attuamente non è giunta messuna comunicazione ufficiale dai diretti interessati. Infatti, nessuno dei quattro volti televisivi ha confermato o smentito le numerose indiscrezioni in riferimento ad una loro presunta lite. Molto probabilmente le due coppie preferiscono rimanere in silenzio e proteggere ciò che accade nella loro vita privata. Alla luce di questo, alle numerose persone che chiedono se emergeranno ulteriori dettagli sulla questione non resta che attendere.