Paolo Bonolis ieri sera è stato ospite di Giorgio Panariello e Marco Giallini nel programma di Rai Tre, Lui è peggio di me, dove è stato intervistato.

Quando sono entrati a parlare di omosessualità, il conduttore di Avanti Un Altro ha risposto (come riportato da Gay.it):

Dinanzi all’immagine di Ricky Martin che con il proprio compagno Jwan Yosef ha avuto quattro figli (oltre i due gemelli che ebbe da single), Paolo Bonolis ha commentato così il tema dell’omogenitorialità:

“Credo che l’adozione sia uno dei gesti di volontà d’amore più intensi che si possano fare. Un uomo e una donna, due uomini o due donne, purché pervasi di voglia di dare amore, vadano benissimo. Non capisco perché due uomini no, due donne no e 7 suore sì. È una cosa che non ho mai compreso“.

Pensiero che aveva espresso anche un paio di anni fa a Ciao Darwin, quando andò in onda la puntata Gay Pride contro Family Day.

“Certe volte delle domande me le faccio pure io. Qui stiamo parlando di amore nei confronti dei bambini, che hanno diritto all’amore. Che può prevenire da un uomo e una donna, ci mancherebbe, ma mi domando: perché quell’amore non può provenire da due uomini o da due donne e invece può esse dato da sette suore. Questa è una domanda che mi faccio. Perché no. Perché? Che importanza ha se sono due uomini con un bambino, o un uomo e una donna, o due donne? Non so chi sia in grado di decidere come sia giusto amare“.