Paolo Bonolis e Titty Scialò: la frecciatina di Selvaggia

Dopo la sua apparizione a Domenica In, Sonia Bruganelli è tornata al centro della polemica. L’ex opinionista del Grande Fratello e attuale concorrente di Ballando è stata ospite di Mara Venier, dove ha parlato del suo recente divorzio da Paolo Bonolis. Durante l’intervista, Sonia ha espresso solo parole positive per il suo ex marito, spiegando che la decisione di separarsi è stata principalmente sua, ma che Bonolis ha dimostrato molta sensibilità nella situazione e l’ha supportata.

Mentre Sonia raccontava della sua vita personale in televisione, Bonolis ha preferito mantenere il silenzio, sia in pubblico che sui social. Tuttavia, la situazione è cambiata nel giro di poche ore. Il conduttore è stato avvistato in un locale di Roma, “Sublime La Villa”, in compagnia di Titty Scialò, ex concorrente di Temptation Island. L’incontro è stato documentato da un selfie condiviso da Titty nelle sue storie Instagram, scatenando immediatamente l’ironia del pubblico.

Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando e nota per le sue critiche a Sonia, non ha tardato a commentare la foto, scrivendo sarcasticamente: “Intanto nel metaverso”. Questo commento ha messo in evidenza il contrasto tra gli eventi della serata e le dichiarazioni di Sonia a Domenica In, accrescendo le speculazioni e le discussioni sui social media riguardo alla “strana coppia”.

In sintesi, mentre Sonia Bruganelli ha cercato di mettere in luce la sua buona relazione con Bonolis nonostante la separazione, l’apparizione pubblica del conduttore con Titty Scialò ha innescato una serie di reazioni e polemiche, facendo emergere le dinamiche complesse delle loro vite personali. La situazione rimane però in sospeso, con i fan curiosi di vedere come evolveranno le relazioni tra i protagonisti e quali altre sorprese ci riserverà il mondo dello spettacolo.