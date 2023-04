Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati? La coppia risponde al gossip: la reazione del conduttore è epica

Nel corso delle ultime ore Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono finiti al centro del gossip a causa della notizia della loro presunta separazione. Nel giro di poche ore il rumor sulla coppia è diventato talmente tanto virale da costringere i diretti interessati ad intervenire. Sonia e Paolo hanno condiviso sui social un video in cui smentiscono la notizia della separazione.

Nella giornata di mercoledì 12 aprile il giornale ‘Dagospia’ ha lanciato una vera e propria notizia bomba su Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Il giornale ha infatti rivelato che la storia d’amore tra i due sia naufragata e che la notizia sarebbe stata resa pubblica a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin.

Questo è quanto rivelato da ‘Dagospia’ in merito alla notizia della separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli:

È arrivata al capolinea la storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Dopo 25 anni insieme e 3 figli, è finito l’amore ma non la stima e l’affetto. I due hanno passato le vacanze di Pasqua insieme al mare e daranno la comunicazione ufficiale della loro rottura, con ogni probabilità, a Verissimo da Silvia Toffanin nel fine settimana.

Dopo il gossip che li ha travolti, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno deciso di replicare alle voci in questione condividendo un video in cui hanno smentito i rumors sul loro conto. Queste sono state le parole dell’opinionista del Grande Fratello Vip:

Siamo in difficoltà: ora che facciamo?

Alla domanda di Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis ha risposto con queste parole:

Ci separiamo in modo da non smentire questo sito oppure non ci separiamo e lo mandiamo a quel punto al lastrico perché è un sito di ‘fregnacce’… C’è un dilemma morale.