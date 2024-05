Paolo Bonolis e Amadeus: si lanciano frecciatine a vicenda

Paolo Bonolis e Amadeus oggi si sono tirati un paio di frecciatine a vicenda come due trapper qualsiasi. Come mai ci sia della ruggine fra i due non è dato sapere, ma potrebbe centrarci qualcosa Lucio Presta, manager che Amadeus ha lasciato ma che continua a lavorare con il primo. Ma questa è solo un’ipotesi.

Tutto è nato nel corso della recente intervista che Paolo Bonolis ha rilasciato a La Repubblica dove ha confessato che gli piacerebbe tornare a condurre il Festival di Sanremo prima di dire addio al mondo della tv per godersi la pensione.

“La mia fine carriera? Non ora, ma succederà. Non voglio restare in video a vita. Magari prima un Festival di Sanremo. Può darsi che lo rifarò. A modo mio, come quelli che ho già fatto. Nel 2005 penso di aver dato un contributo importante al cambiamento del Festival. Potrebbe essere una bella chiusura”.

Paolo Bonolis vs Amadeus che risponde su Instagram

A domanda diretta su Carlo Conti (che ha firmato con la Rai un contratto biennale con il Festival di Sanremo), Paolo Bonolis ha aggiunto:

“Sono felice per lui che è uno dei pochi amici che ho nel mondo dello spettacolo insieme a Antonella Clerici e mio fratello Luca Laurenti. Mi è piaciuta tantissimo la risposta che Carlo ha dato a un giornalista che gli chiedeva se temesse di non fare il 74% di share: non lo farò perché non chiuderò mai alle tre di notte”.

Il riferimento alle “tre di notte” è ovviamente agli ultimi Festival di Amadeus che chiudevano tardissimo. I suoi ascolti però, voglio precisare, erano altissimi a prescindere dall’orario di chiusura. Al di là di questo, la frecciatina non è passata inosservata e proprio poco fa il nuovo volto di Nove ha così risposto via Instagram: con l’immagine di un castoro che rosicchia un tronco.

Bonolis è un rosicone?

Nel dubbio, la Civitillo “ha volato”.