Paolo Bonolis Abbandona Arcobaleno Tre: L’Attacco di Lucio Presta a Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis ha annunciato tramite Instagram la fine della sua collaborazione con l’agenzia “Arcobaleno Tre” di Lucio Presta, dopo trentacinque anni di lavoro insieme. Bonolis ha espresso gratitudine verso le persone con cui ha collaborato, ma il suo messaggio ha scatenato una reazione da parte di Presta, il quale ha commentato in modo velato l’ex moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli.

Nel post, Bonolis scrive: “Dopo trentacinque anni di intensa collaborazione si interrompe da oggi il rapporto professionale con la ‘Arcobaleno Tre’”. Nonostante l’annuncio, il sito dell’agenzia continua a includere Bonolis tra i suoi artisti di punta, insieme a nomi celebri come Roberto Benigni e Antonella Clerici. Tuttavia, è atteso un aggiornamento del profilo dell’artista a seguito del recente annuncio.

Lucio Presta, in risposta, ha commentato sui social: “Anche le persone perbene come te possono aver la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze!”. Questo commento è stato interpretato come un riferimento a Sonia Bruganelli, che ha mantenuto un buon rapporto con Bonolis dopo la separazione.

In un messaggio precedente, Presta sembrava aver lanciato un altro indizio, scrivendo: “Quando un pagliaccio si trasferisce in un castello non diventa un re. È il castello che diventa un circo”. Queste frecciatine indicano tensioni sia personali che professionali, creando un’atmosfera di conflitto tra l’agente e il conduttore.

Bonolis, finora, ha scelto di non rispondere alle provocazioni di Presta, optando per un atteggiamento più riservato. La situazione è ancora più tesa considerando che Presta ha avuto recentemente una rottura professionale con un altro noto conduttore, Amadeus, la quale non si è conclusa nel migliore dei modi.

In sintesi, la rottura tra Bonolis e Arcobaleno Tre, accompagnata dalle risposte pungenti di Presta, ha messo in luce un clima di rivalità nel mondo dello spettacolo italiano, dove le relazioni personali e professionali si intrecciano complicando ulteriormente la situazione.