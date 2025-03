Paolo Bonolis a Avanti un Altro: ‘Non Piangere, Giocattolo!’

Durante un episodio del game show “Avanti un altro” su Canale 5, il conduttore Paolo Bonolis ha offerto un incoraggiamento sincero a una concorrente, Anna, in difficoltà a causa dell’ansia per gli esami universitari. Con il suo stile diretto e affettuoso, Bonolis ha esortato la giovane a non farsi sopraffare dalle pressioni esterne e a vivere serenamente. Ha sottolineato l’importanza di studiare per realizzare i propri sogni, ma ha anche ricordato che il percorso non deve essere perfetto e che è normale prendersi più tempo, se necessario. La sua frase emblematicamente riassume il suo messaggio: “Non ci metterai quattro anni, ce ne metterai cinque, e chissenefrega.”

Bonolis ha anche incoraggiato Anna a godere della vita, suggerendo di lasciar andare l’ansia che può trasformarsi in un “veleno esistenziale”. Successivamente, ha chiesto alla ragazza se avesse un fidanzato e, ricevuta risposta affermativa, le ha consigliato di divertirsi, esprimendo un messaggio spensierato e positivo. La reazione del pubblico, sia in studio che sui social media, è stata molto favorevole, evidenziando quanto siano rilevanti le sue parole in un mondo che spesso mette pressione sulla perfezione, soprattutto in contesti accademici e lavorativi.

“Avanti un altro” continua ad essere trasmesso quotidianamente per la sua undicesima edizione, e le puntate possono essere viste su Mediaset Infinity. Il messaggio di Bonolis ha colpito il pubblico, sottolineando la necessità di trovare un equilibrio tra impegno e gioia di vivere.