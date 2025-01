Paolo Benvegnù: Ricordo di un Musicista Straordinario Dopo il Suo Ultimo Show

Lutto nel panorama musicale italiano con la scomparsa di Paolo Benvegnù, ex leader degli Scisma, avvenuta il 31 dicembre 2024 all’età di 59 anni. La notizia è stata comunicata dalla famiglia a sole poche ore di distanza dalla sua ospitata nel programma “Via dei Matti n°0” su Rai 3, dove il cantautore ha eseguito “È solo un sogno” e una cover di “Oh Happy Day” accompagnato al pianoforte da Stefano Bollani.

Benvegnù era uno dei fondatori degli Scisma, una band di alternative rock attiva dal 1993 fino al 2000, anno in cui si sciolse. Dopo la fine della band, si trasferì a Firenze per intraprendere una carriera solista e dedicarsi anche alla recitazione, collaborando con artisti come David Riondino e Stefano Bollani. Durante la sua carriera, pubblicò 10 album, inclusi due con gli Scisma, e 5 EP. La sua ultima raccolta, realizzata per celebrare il ventesimo anniversario del suo primo disco, includeva collaborazioni con artisti noti come Malika Ayane, Tosca e Piero Pelù.

La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di cordoglio nel mondo della musica. Molti artisti hanno espresso il loro dolore attraverso i social media. Francesco Moneti, violinista dei Modena City Ramblers, ha descritto Benvegnù come “Dolcissimo. Umilissimo. Colto. Talentuoso. Buono. Spiritoso. Gentleman … Mancherai moltissimo, Paolo”. Anche la band La Casa Del Vento ha manifestato il suo dispiacere, affermando: “Siamo senza parole, ciao Paolo”. Il giornalista Andrea Scanzi, che aveva collaborato con lui, ha scritto: “Sono devastato. Lo conoscevo da trent’anni. L’ho sempre adorato”.

La morte di Paolo Benvegnù segna una perdita significativa per il panorama musicale italiano e per tutti coloro che lo hanno amato e apprezzato nel corso della sua carriera. La sua musica e il suo talento continueranno a vivere nel cuore dei suoi fan e nel ricordo di chi ha avuto il privilegio di collaborare con lui.