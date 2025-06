Paolo Belli: La Battaglia della Moglie e il Legame con Milly

Paolo Belli, noto volto di Ballando con le Stelle, ha vissuto un anno difficile segnato dalla malattia della moglie Deanna. In un’intervista al settimanale Oggi, ha rivelato la sua paura e i momenti di silenzio vissuti accanto a lei, che ha affrontato un grave problema di salute per tredici mesi. Ora, dopo che la situazione si è risolta, Belli esprime la sua felicità: "Mia moglie non ha mai perso forza e ironia, era lei a darmi coraggio."

Durante questo periodo, Belli ha anche riconosciuto il supporto della conduttrice Milly Carlucci, descrivendola come un "generale" nella sua vita professionale, mentre Deanna rappresenta il suo "generale supremo". La loro relazione è profonda, avendo iniziato a frequentarsi a 19 anni e avendo adottato un figlio, Vladik. Belli ha sottolineato quanto Deanna sia fondamentale per lui, paragonandola a una parte della sua stessa esistenza.

Questa esperienza ha influenzato anche la musica di Belli, che ha in programma di lanciare la nuova canzone Voglio tutto l’amore che c’è, prevista per il 20 giugno. Il brano riflette sui temi dell’amore e della vita autentica. Durante l’estate, Belli sarà in tour con la sua Big Band e, quest’anno, festeggia 40 anni di carriera, una tappa significativa che ha raggiunto grazie a passione e dedizione.

