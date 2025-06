Paolo Belli: amore e sfide con Deanna, nuovo album in arrivo

Paolo Belli, noto musicista e presentatore, ha recentemente condiviso la difficile battaglia della moglie Deanna contro un serio problema di salute. Dopo aver sospeso il suo tour teatrale un anno fa per sostenerla, ora racconta la loro storia in un’intervista al settimanale Oggi, esprimendo un messaggio di speranza tramite la sua nuova canzone, “Voglio tutto l’amore che c’è”, in uscita il 20 giugno.

Durante l’intervista, Belli ha descritto l’anno trascorso come “terribile”, evidenziando la forza e l’ironia di Deanna, che lo hanno sostenuto. “Era lei che mi faceva coraggio”, ha dichiarato, sottolineando quanto sarebbe devastante per lui perdere la moglie: “Stare senza mia moglie sarebbe come perdere una gamba”. Ha inoltre parlato del suo legame con Milly Carlucci, considerandola il suo “generale”, e Deanna il “generale supremo”.

Quest’anno segna un traguardo significativo per Belli, che celebra 40 anni di carriera e andrà in tour con la sua Big Band. In autunno è previsto anche l’uscita del nuovo album. Riguardo al suo percorso artistico, ha raccontato di come abbia iniziato a lavorare giovanissimo, vendendo barbabietole per acquistare la sua prima pianola.

La storia d’amore tra Paolo e Deanna inizia a 19 anni e si consolida nel matrimonio. Hanno adottato un figlio, Vladik, e sono diventati nonni, trovando gioia nei momenti trascorsi con i nipotini. Belli ha descritto Deanna come essenziale per la sua vita, paragonandola a una parte di sé stessa e riassumendo l’intensità del loro legame con la parola “amore”.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.bigodino.it