Paolini, ecco il tabellone degli Australian Open: pericolo Swiatek

Jasmine Paolini è pronta per l’Australian Open, il primo Slam della stagione, che inizia domenica 12 gennaio. Oggi è stato sorteggiato il suo tabellone, e all’inizio avrà un cammino relativamente facile: al primo turno affronterà una qualificata o una luckyloser. Al secondo turno, si scontrerà con una tra l’americana Taylor Townsend e la messicana Renata Zarazua.

Tuttavia, i problemi potrebbero iniziare al terzo turno, dove Paolini potrebbe affrontare l’ucraina Elina Svitolina, attualmente al numero 29 della classifica WTA. Negli ottavi di finale, la tennista azzurra potrebbe incontrare la brasiliana Beatriz Haddad Maia, 15 del mondo, o la britannica Katie Boulter, al 23esimo posto del ranking. Se riuscirà a superare questi ostacoli, ai quarti di finale il pericolo sarà rappresentato da Elena Rybakina, numero 6 WTA e vincitrice di Wimbledon nel 2022. La semifinale potrebbe poi metterla di fronte alla polacca Iga Swiatek, numero 2 del mondo, che torna a competere in uno Slam dopo un problema di doping.

Per le altre tenniste italiane, il sorteggio non è stato favorevole. Lucia Bronzetti, che ha brillato nella Billie Jean King Cup vinta dall’Italia, è stata accoppiata con la bielorussa Viktoria Azarenka, numero 21 del ranking, un avversario temibile. Elisabetta Cocciaretto avrà una sfida difficile anch’essa: al primo turno potrebbe incontrare Diana Shneider, attualmente al 13esimo posto nel mondo, e se dovesse avanzare, al terzo turno potrebbe scontrarsi con Donna Vekic, che si trova al 19esimo posto nella classifica WTA.

La sfida per le tenniste italiane all’Australian Open si preannuncia complessa, ma Paolini sembra avere una buona opportunità di entrare nei round avanzati, a patto di mantenere alta la concentrazione e affrontare ogni incontro con determinazione. La competizione avrà inizio a breve, e le aspettative sono alte per vedere come si comporteranno le azzurre in questo prestigioso torneo.