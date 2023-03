Paola Turci svela come ha conosciuto Francesca Pascale: “Ringrazio la Fagnani”

Dopo più di due anni d’amore, lo scorso luglio Francesca Pascale e Paola Turci si sono sposate unite civilmente. La cantautrice ieri sera è stata ospite a Stasera C’è Cattelan ed ha raccontato come ha conosciuto la moglie. Tutto è nato ad un concerto torinese, ma in realtà Paola Turci deve ringraziare anche Francesca Fagnani e un’intervista che ha fatto alla Pascale su Il Fatto Quotidiano.

“Oddio che strana cosa mi fa parlarne. Devo fare delle premesse adesso. La cosa per cui ho sofferto in questi anni di attenzione non richiesta è stato il leggere – oltre ad alcune cose brutte che lascio perdere -, ‘ma perché vi volete far vedere così tanto?’. Che era proprio il contrario, erano gli altri che volevano cercare, capire, vedere, sapere e conoscere. Per me e per lei non c’era questa volontà. Anche se fosse stato Mario Rossi per me sarebbe stato lo stesso. Faccio fatica a parlare delle mie storie e dell’amore che mi riguarda.

Francesca Pascale era una mia fan. Ci siamo conosciute ad un mio concerto. Devo confessare una cosa… oddio serata di confessioni sembra di stare a belve dalla mitica Fagnani. Che poi Francesca in questa storia c’entra, è stata un po’ l’artefice, un gancio. Perché Francesca ha intervistato su Il Fatto Quotidiano Francesca. Io lessi questa intervista e rimasi colpita. Francesca non era nei miei radar e pensavo che Francesca Pascale fosse un’altra. Lei non si faceva tanto vedere. Comunque ho letto l’intervista, mi è piaciuta, poi ho visto la foto e ho pensato ‘però dai guarda’. Inoltre ha detto delle cose intelligenti e che condividevo in quell’intervista. Poi vengo a sapere che sarebbe venuta al mio concerto a Torino. Ero un po’ agitata, l’ho vista mentre entravo in scena. Io la vedo e salta la luce! Così ho fatto un concertino senza audio, poi dopo cinque minuti hanno ripristinato l’elettricità. Lei è rimasta colpita di questa cosa che ho cantato senza luce.

Chi poi teneva più il filo all’inizio della relazione? Diciamo che è avvenuto tutto rapidamente ed è stato reciproco. Sì ed ha portato poi al matrimonio”.