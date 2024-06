Ieri il sito Dagospia ha parlato di crisi coniugale fra Paola Turci e Francesca Pascale scrivendo, nero su bianco, che la “felicità non fa rima con celebrità” ricordando come pure Totti-Blasi, Bonolis-Bruganelli, Amendola-Neri e Fedez-Ferragni abbiano chiuso.

“Dopo cinque anni, il matrimonio di Francesca Pascale e Paola Turci sarebbe giunto in prossimità del capolinea. Signore, si scende! Ma sì, anche i miracoli lesbo non durano mai. Da almeno un anno l’entourage della coppia sussurra di crisi, sc4zzi, allontanamenti, litigi e ripicche. A Belve il fuori onda del corteggiamento della scugnizza [Francesca Pascale, ndr] alla Fagnani non sarebbe stato granché gradito dalla Turci. Viceversa, il video postato su instagram da Paola alle prese con la ventenne attrice Valentina Dispari non ha fatto piacere alla Pascale (si sa, il fallimento di un matrimonio è quasi sempre un fallimento di comunicazione)“.

Il video a cui fa riferimento Dagospia è di un fuori onda pubblicato sui social della trasmissione dove si vede Francesca Pascale chiedere a Francesca Fagnani: “Ti posso corteggiare? Ah no cavolo, sono sposata. Non posso”.

Paola Turci risponde al rumor sulla crisi di coppia con Francesca Pascale

“Io e Francesca preferiamo non commentare sciocchezze basate sul nulla“, ha risposto la cantante. Una risposta che non è passata inosservata e Dagospia ha contro-replicato, non facendo alcun passo indietro.