Paola Turci, ad un anno esatto dal coming out fatto fra le pagine di F, è tornata a parlare del proprio orientamento sessuale.

Intervistata dal settimanale Oggi, la cantante ha sostanzialmente detto “basta con gossip, chiacchiericcio, illazioni e proviamo a riscoprire il valore della riservatezza, non è necessario dichiarare chi si è: si è e basta“. Un odio verso le etichette che già 12 mesi fa aveva chiarito “sono quella che sono, lesbica ma anche etero, bisessuale? chissà“.

“Ripeto: la riservatezza è un valore”. – Ha risposto ad una domanda diretta sulla sua frequentazione con Francesca Pascale – “Se la sessualità non ha limiti, non è detto che non debba averne la comunicazione della sessualità: raccontare quel che ti piace ti mette in una casella, e per fortuna oggi non c’è più bisogno di sceglierne una. Mi hanno sempre dato della lesbica, non l’ho mai considerato un insulto. A intenderla come offensiva sono solo gli omofobi o le persone profondamente ignoranti. Quando avevo 19 anni e cantavo all’Osteria dell’Orso, passò Adriano Panatta, mi vide e disse: “Ha i muscoli, la voce bassa: è lesbica”. Io allora non sapevo neanche bene cosa significasse. Poi hanno iniziato a dire che stavo con Gianna Nannini, che non avevo mai incontrato. Nel 1994, intervistata dalla rivista gay Babilonia, chiarii: “Se fossi lesbica lo direi””.