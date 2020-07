(Adnkronos/Cinematografo.it) – “C’è molta ipocrisia” nella gestione dell’emergenza Covid: “Non ha senso penalizzare la musica vietando i grandi concerti, quando poi la gente va in discoteca”. Lo ha detto Paola Turci, ospite della prima edizione del ‘Lecco Film Fest – Donne oltre gli sche(r)mi’. “Questo periodo di Covid l’ho vissuto da sola, con il mio cagnolino, vicino al mare. Una situazione di massimo privilegio. Ho cercato di mantenere la calma, credo di non comprendere a fondo quello che sta succedendo. Nessuno poteva immaginarsi niente di simile. Non si poteva uscire, non ci si poteva incontrare. Noi non siamo pronti a questo. In più c’è molta ipocrisia. Non ha senso penalizzare la musica vietando i concerti, quando poi la gente va in discoteca”.

