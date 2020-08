Paola Turci non avrebbe reagito bene alla paparazzata pubblicata dal settimanale Oggi in cui è protagonista di un bacio con Francesca Pascale, l’ex dama di Silvio Berlusconi.

A rivelarlo è stato il Corriere della Sera che ha riportato l’indiscrezione del settimanale Oggi che ha sentito “fonti vicine alla cantante”.

“La cantante romana, invece, sarebbe furiosa, almeno secondo le fonti a lei vicine sentite dal settimanale diretto da Umberto Brindani”.

E se la Turci sembrerebbe arrabbiata, la Pascale no. A confessarlo è stata Vladimir Luxuria contattata dal medesimo magazine.

“Ho scambiato una serie di messaggi con Francesca, non era arrabbiata per niente. Dopo essere stata tradita e lasciata da Silvio Berlusconi per la sua ultima fiamma, Marta Fascina, Francesca aveva sofferto molto. Questo suo nuovo amore le ha ridato la serenità, e io le ho fatto gli auguri”.

Prima di questo outing Paola Turci si è sempre etichettata come eterosessuale, come confessato in tv nel 2018:

“Il pubblico lo sa chi sono. Se io mi fidanzassi con una donna, andrei in giro per strada, non mi nasconderei in casa, questo è un po’ il concetto, ma purtroppo mi piacciono gli uomini, non sono lesbica”.

La Turci soffierà 56 candeline fra meno di un mese.