Paola Turci e Gino Castaldo: le voci femminili in concerto

Il “Neokóros Festival” si appresta a debuttare con un evento di grande richiamo, unendo due artisti di spicco della musica italiana. Paola Turci e Gino Castaldo saranno protagonisti di uno spettacolo che celebra le voci femminili che hanno influenzato la musica nel nostro paese.

L’evento si svolgerà martedì 12 agosto alle ore 21.00 presso il Parco archeologico di Selinunte. In anteprima, è disponibile un’offerta esclusiva per i lettori di CoopCulture, che potranno acquistare i biglietti con uno sconto del 40%. Il prezzo sarà di 15 euro, invece di 25, per i 50 biglietti disponibili. Per usufruire dello sconto, gli interessati dovranno inviare un messaggio WhatsApp al numero 388 3479909, indicando la frase “PROMO TURCI” e i nomi degli spettatori, entro le 18.00 del giorno dell’evento.

Il concerto offrirà un mix di storytelling, filmati originali e interpretazioni dal vivo, puntando i riflettori su icone come Mina, Milva, Patty Pravo e Loredana Bertè. Attraverso narrazioni che esprimono il desiderio di emancipazione femminile, lo spettacolo rievoca scelte artistiche audaci e anticonformiste.

Il festival “Neokóros”, il cui nome evoca il custode del sacro, sarà un’esperienza coinvolgente, arricchita da concerti e performance artistiche. Diretto da Sade Mangiaracina e Giuseppe Anastasi, il festival si inserisce nell’ambito di “Estate Selinunte”, un’iniziativa sostenuta dal Comune di Castelvetrano-Selinunte, mirata a promuovere la musica al femminile come strumento di denuncia e dialogo contro la violenza di genere.