Paola Saulino intervistata da MOW Mag ha dato il meglio di sé e non solo perché si è raccontata a 360 gradi, ma perché non ha avuto peli sulla lingua sviscerando aneddoti e retroscena sulla sua vita privata e su un suo incontro-scontro con Fedez.

A domanda diretta ‘Ti piace Fedez?’, Paolina non ha avuto dubbi ed ha risposto di sì, raccontando un aneddoto del passato che nessuno conosceva:

“Se mi piace Fedez? In generale sì, ma ci lega un episodio che mi ha dato fastidio. Eravamo a una festa su una terrazza romana, lui era con la madre e a un certo punto mi è arrivato qualcosa in faccia tirata proprio da lui. Non so se l’abbia fatto apposta o no, fatto sta che non si è mai scusato, non mi ha mai chiesto se mi fossi fatta male e come se non bastasse continuava a ridere. Io feci la battuta: hai la mira meglio di come canti. E lui fece un gesto per dire: eh vabbe’”.