“Abbiamo donato al Comune di Amatrice un progetto per la ricostruzione della chiesa di San Francesco, sviluppato in collaborazione con un professore dell’Università di Genova che si occupa di statica: lo valuteranno, siamo disponibili a finanziare l’intero progetto e vorremmo fare un fundraising per la ricostruzione della chiesa e del chiostro che sono di proprietà del comune. Stiamo cercando di dare una mano anche se la tempistica della ricostruzione ha tempi biblici, secondo me incomprensibili. Questo è un Paese purtroppo dominato dalla burocrazia e dal fatto che nessuno vuole mai prendere responsabilità di firmare autorizzazione”. Lo dice all’AdnKronos Paola Santarelli, imprenditrice e presidente della Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli Onlus a quattro anni dal terremoto che colpì Amatrice e il centro Italia.

