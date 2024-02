Paola ricorda il passato con Chiara: “Con questa canzone fummo massacrate, quante cattiverie”

Paola & Chiara da oltre un anno sono tornate alla grande grazie ad Amadeus che le ha volute al suo Festival di Sanremo a distanza di dieci anni esatti dal loro scioglimento.

La canzone Furore è stata una hit dello scorso anno (che ha fatto conquistare al duo il disco di platino) così come il brano Mare Caos (disco d’oro) e la collaborazione con i Boomdabash, Lambada (disco di platino). Hanno poi pubblicato una raccolta piena di duetti, sono partite in tour, Paola è diventata giudice di Drag Race Italia e infine hanno condotto insieme il PrimaFestival. Un anno d’oro a tutti gli effetti. Eppure ci sono voluti dieci anni prima che tutto ciò accadesse.

La separazione artistica fra Paola & Chiara è avvenuta infatti solo nel 2013, ma per tanti anni la critica le ha stroncate musicalmente. Lo ha ricordato Paola su Instagram imbattendosi in una sua esibizione risalente al 2004 sulle note di Blu. A distanza di vent’anni ha così scritto:

“Se penso a tutte le cattiverie che ci dicevano o scrivevano quando facevamo il nostro pop. Soprattutto con questo pezzo (che io AMO) fummo massacrate. Eppure lo guardo ora e vedo questo video, questa performance fresca, moderna, nella sua semplicità, e vedo noi così carine, piene di gioia, entusiasmo e vita. Mi chiedo ancora cosa non andasse. Ma credetemi, non andava mai bene… Quindi grazie a chi, allora, ha creduto in noi e ci ha sostenuto. E a voi, che ci siete ora. Non è stato per niente facile”.