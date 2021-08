Paola Perego dal prossimo mese (la data di partenza non è stata ancora definita) tornerà nella tarda mattinata della domenica di Rai Due occupando per due ore (dalle 11:00 del mattino alle 13:00) una fascia impegnativa con un nuovo programma.

Al suo fianco – in quella che sarà a tutti gli effetti una conduzione di coppia, Simona Ventura.

In una lunga intervista concessa al settimanale Chi, Paola Perego ha svelato il motivo di questa scelta:

“Dovevo realizzare un programma per la domenica diverso, tornando dopo tanti anni in quella fascia, senza tradire quel pubblico. Mi sono detta: Perché dovrei condurre con un uomo e non una donna, visto che con Simona mi diverto così tanto? Vogliamo regalare leggerezza e spensieratezza alle famiglie che si preparano al pranzo della domenica. Se c’è una cosa che non ci manca è la schiettezza”.