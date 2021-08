Vi ricordate quando Simona Ventura, intervistata da Il Fatto Quotidiano, disse che se avesse dovuto scegliere fra Barbara d’Urso e Mara Venier avrebbe scelto la pizza? “Tra loro due scelgo la pizza“, la frase incriminata. Bene: Paola Perego è del suo stesso parere.

“Chi scelgo per mangiare una pizza fra Mara Venier e Barbara d’Urso? Scelgo una pizza con Simona Ventura, perché la fa benissimo. […] Se c’è una cosa che non ci manca è la schiettezza. Che è un’arma a doppio taglio”. Ha confessato la conduttrice fra le pagine del settimanale Chi.

Dalla prossima stagione Super Simo e Paola Perego condurranno Citofonare Rai2. Lo show andrà in onda nel mezzogiorno domenicale della seconda rete, più precisamente dalle 11 alle 13. A Il Fatto Quotidiano la Ventura ha raccontato com’è nata l’amicizia con la collega.

“Gli amici nel mondo dello spettacolo? Gene Gnocchi, Teo Teocoli e Paola Perego: con lei avrò un programma su Rai2. Non vado a cercare le persone quando sono al potere, ma quando non lo hanno più: lì mi diventano simpatiche, è una mia prerogativa. Con Paola non ci siamo amate moltissimo, però ho vissuto come un’ingiustizia la chiusura del suo programma e l’ho dichiarato subito sui social. Lei mi ha chiamato. Ci siamo viste a cena ed è nato il nostro rapporto”.