Da anni i fan dei reality chiedono a gran voce il ritorno de La Talpa, Paola Perego si è sempre detta pronta a riprendere il timone del suo show e un anno fa anche Carlo Freccero aveva espresso interesse nel comeback della celebre trasmissione.

In una nuova intervista rilasciata al settimanale Mio la Perego ha spiegato che in passato si è più volte sfiorata la possibilità di rivedere La Talpa, ma che motivi legati al costo del programma nessuna rete ha mai concretizzato la cosa.

Speriamo che in futuro qualcuno decida di mettere mani al portafogli, visto che La Talpa è uno dei reality più interessanti mai andati in onda nel nostro paese.

“Sarei pronta a rifare La Talpa anche in questo momento. E lo sarebbe anche la mia inviata, Paola Barale. Il programma si basa molto sulla detection. Oggi, con l’esplosione del crime in tutti i settori, la trasmissione sarebbe meravigliosa puntando tutto sul giallo.

Non è vero che il reality è trash e non mette in risalto i contenuti. Dipende da come tu lo conduci e da che tipo di reality è: il reality è un genere, ma ce ne sono tanti. Quello è uno spaccato di vita, tu puoi farlo virare verso una direzione o verso un’altra. La Talpa non era trash, era un reality bellissimo”.