Paola Perego è tornata su Rai Due con un nuovo show pomeridiano fortemente voluto dal direttore di rete. Intervistata da BubinoBlog ha così commentato:

L’intervista si è poi spostata su La Talpa, reality show che ha condotto con successo ad inizio anni 2000 e che è stato poi rimosso dai palinsesti. Sono anni, infatti, che Paola Perego vorrebbe tornare al timone di quel programma.

“Sarebbe una novità perché di reality game non se ne sono fatti in questi anni. Ancora me lo chiedono e questo fa strano considerando che la prima edizione è andata in onda nel 2004, ci sono gruppi sui social che ne chiedono il ritorno”.