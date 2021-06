Con la fine de Il Filo Rosso e Game of Games, in questo momento Simona Ventura e Paola Perego non sono in onda e si godono le vacanze. Per le due però i vertici Rai stanno pensando ad un programma da condurre in coppia. A sganciare questa bomba è stato Davide Maggio durante una delle sue dirette. Lo show andrà in onda su Rai Due dal prossimo autunno nello stesso orario della Domenica Ventura.

“Uno dei miei boom di oggi riguarda proprio Paola Perego. Tornerà con una nuova trasmissione. Si sta pensando per la prossima stagione ad un talk domenicale condotto da Paola Perego con Simona Ventura. Il collocamento è la mattina verso mezzogiorno. Simo in quell’orario ha già fatto la Settimana Ventura. Adesso sono tornate molto amiche e ok. Chissà quanto dura adesso vediamo”.

Nell’attesa – e speranza – che la Rai affidi a Super Simo un programma alla sua altezza in prima serata, questo è un nuovo inizio.

La domenica mattina su Rai 2, nello slot che va dalle 11 alle 13, arriva un talk condotto da una coppia di conduttrici: Paola Perego e Simona Ventura!

Finalmente anche in Italia avremo una co-conduzione femminile (Fonte: DavideMaggio). pic.twitter.com/xTPdumFMWm — Cinguetterai (@Cinguetterai) June 18, 2021

Paola Perego a La Talpa? Maggio frena gli entusiasmi.

La settimana scorsa il famoso sito di tv ha dato in esclusiva la notizia che Netflix ha comprato i diritti de La Talpa. In molti si sono chiesti chi condurrà il reality, ma Davide Maggio ha messo un freno alle speculazioni.

“Dovete imparare leggere gli articoli. Ho detto che Netflix ha comprato i diritti della trasmissione. Non ho mai detto che tornerà il programma. Acquistare i diritti può voler dire tutto e nulla. Può essere che uno li compra per non far andare più in onda un certo show, o per trasmettere le vecchie puntate o ancora compra i diritti a livello globale e poi produce il reality in pochi paesi. Quindi prima di chiedermi quale casa di produzione lavorerà allo show o se condurrà Paola Perego, aspettiamo di capire cosa farà Netflix”.