Paola Perego, nonostante le malelingue, continua a condurre ogni domenica insieme a Simona Ventura il loro Citofonare Rai2. Intervistata dal Corriere della Sera, la conduttrice ha così parlato del suo rapporto con la collega.

“Simona fu tra le pochissime persone che, quando mi accusarono di sessismo e discriminazione, si espose pubblicamente con un tweet in mia difesa. In tanti fecero finta di niente, in tanti mi mandarono messaggi privati dicendo che sì, mi appoggiavano, ma non ritenevano di doverlo fare pubblicamente. Simona invece mi difese e si assunse i rischi. La invitai a cena, parlammo a lungo, forse la trasmissione nacque proprio da quelle chiacchierate. Non solo andiamo d’accordo ma abbiamo fatto perdere un bel po’ di scommesse a tante persone. All’inizio [gli altri, ndr] scommettevano sul fatto che dopo un mese ci saremmo accapigliate. In virtù di un pregiudizio – quello sì, sessista -: che due donne non possono lavorare insieme senza litigare. Io e Simona siamo la smentita vivente”.