Paola Perego, a Belve, ha ricordato quella famosa domanda fatta all’ex Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, ospite nella sua trasmissione Questa Domenica. Era il 2008.

Una scena che è entrata nella storia della televisione italiana dato che Andreotti ebbe in diretta una leggerissima ischemia che lo paralizzò nel bel mezzo dell’intervista.

“Quale futuro si augura per i bambini di oggi?“. Domandò Paola Perego a Giulio Andreotti e – non ottenendo risposta – insistette: “Presidente, quale futuro si augura per i nostri bambini?“. Silenzio. Poi l’allarme. “Presidente? Presidente?!?”. Fino all’improvviso stacco pubblicitario.



“Credevo fosse morto!” la replica oggi di Paola Perego, che già anni fa era tornata sull’argomento ospite a Scherzi A Parte.

“Il monitor lui ce l’aveva alla sua sinistra e aveva questo ghigno, ma io non riuscivo a capire e gli feci la famosa domanda su cosa pensasse del futuro dei giovani“. Quindi racconta come andarono le cose nei minuti successivi. “Ho guardato gli autori che mi hanno guardato senza dire nulla, quindi ho mandato la pubblicità e il medico ci rassicura dicendo che era un attacco ischemico, che spesso accadeva e che lui dopo non ricordava nulla. Quindi lui dopo, dietro le quinte, mi ha chiesto se fosse andata bene l’intervista e quindi io gli ho chiesto di venire a salutare in studio“.

Paola Perego sulle colleghe che ci provano con suo marito, il manager Lucio Presta

“Molte di queste dello spettacolo che fanno finta di essere amiche, poi mandano messaggini ambigui a mio marito perché pensano di fare carriera. Non posso fare nomi! Molte di queste non sanno che mio marito mi dà il suo telefono senza problemi… la voglia di fama è una brutta bestia!”.

Lucio Presta, marito di Paola Perego, è uno dei manager più famosi ed influenti del panorama attuale. Chissà chi sono queste famose donne che gli mandano i messaggini…