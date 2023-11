Paola Perego a rischio ritiro da Ballando con le Stelle? Parla lei dopo la frattura della costola

Il bollettino medico di Paola Perego post Ballando con le Stelle è allarmante: botta in testa, botta al gomito, costola fratturata, costola incrinata.

Ospite a Domenica In da Mara Venier, la conduttrice ha escluso il ritiro da Ballando con le Stelle sottolineando però che dovrà fare le cose con più calma.

“Sto malissimo, mi fa molto male, non so come farò. Posso stare seduta, ma basta che stia dritta con la schiena. Io ormai ogni settimana mi faccio qualcosa. Settimana scorsa ho battuto la testa, questa mi sono fratturata una costola. Non posso fare nulla, devo solo aspettare. Mi hanno detto che in dieci giorni va via il dolore e il trenta giorni si rimargina. Dovrei anche stare a riposo. Vorrei ridere ma non posso, mi fa male”.