Paola Marella dal 2006 è un volto di Real Time dove ha condotto (e conduce) con successo vari programmi sulla compravendita e sull’arredo degli immobili. Il suo Cerco Casa Disperatamente è un gioiellino che tutti conoscono.

Intervistata da Francesco Canino per Panorama in occasione dell’inizio del programma Un Sogno In Affitto, Paola Marella ha svelato qual è la domanda che più spesso le fanno quando viene fermata per strada dai fan.

“Ovviamente mi chiedono dei capelli. Vogliono sapere se sono miei o è una parrucca, perché li porto così e se cambierò look! Cosa rispondo? Che ho cambiato molto fino a trovare ciò che mi piace tanto e dunque resterò così fino a quando mi piacerà. Da giovane ho fatto di tutto, dalla permanente ai capelli arancioni con l’henné. Ventitré anni fa iniziai a diventare bianca e il mio parrucchiere mi suggerì un nuovo taglio e un gioco di colori. Ogni tanto accorcio o cambio lunghezza, ma non tradisco il mio look“.

A questo punto Paola Marella ha rivelato una curiosità proprio sui suoi capelli.

“Pensi che quando firmai il primo contratto con Discovery, c’era una clausola che m’imponeva di non cambiare il taglio dei capelli. Poi l’ho fatta togliere: mi piaccio così, ma voglio essere libera di cambiare in qualsiasi momento“.

Un’immobiliare che vive (anche) di televisione ed a cui nel corso degli anni è stato proposto sia di sbarcare in Honduras, sia di entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

“Reality? Me li hanno proposti tutti: dall’Isola al Grande Fratello Vip, ma è qualcosa che non mi sento di fare, non fa parte della mia vita. Mi sentirei fuori luogo: di fatto sono riservata, mi piace stare nel mio mondo, parlare di ciò su cui sono preparata. Non saprei inventarmi televisivamente in maniera diversa”.

Peccato! Sarebbe stata divertente al GF Vip.