Paola Marella è deceduta, aveva 61 anni

Oggi è venuta a mancare Paola Marella, noto volto di RealTime, all’età di 61 anni. La triste notizia è stata divulgata tramite Twitter da Davide Maggio, che ha condiviso il suo dispiacere per la scomparsa di Paola. Nel 2020, Marella aveva rivelato in un’intervista a Ok Salute e Benessere di aver scoperto di avere un tumore al seno, un problema di salute che ha dovuto affrontare con grande coraggio.

Paola Marella è stata celebrata per il suo stile iconico, in particolare per i suoi capelli bicolor, che l’hanno resa una figura riconoscibile nel panorama televisivo. In un’intervista a Panorama nel 2021, aveva parlato del suo look distintivo, rivelando che molte persone le chiedevano se i suoi capelli fossero naturali o una parrucca. Marella ha spiegato come, nel corso degli anni, abbia sperimentato diversi stili, inclusi capelli arancioni con l’henné e permanenti, prima di trovare un look che realmente la soddisfacesse. Ha raccontato di aver iniziato a diventare bianca 23 anni fa e di voler mantenere il suo stile, sottolineando anche che in fase di contrattazione con Discovery aveva dovuto combattere per la libertà di cambiare look come preferiva.

Oltre alla carriera, Paola Marella lascia un figlio, Nicola, al quale aveva dedicato un emotivo post su Instagram. In questo messaggio, Paola rifletteva sull’importanza del legame genitore-figlio, descrivendo l’amore e i sacrifici necessari nel crescere i bambini. Con orgoglio, raccontava come, col tempo, i ruoli si fossero invertiti, con i figli che forniscono supporto e forza ai genitori, permettendo loro di affrontare anche i momenti più difficili della vita. La sua perdita rappresenta un grande vuoto non solo per la famiglia, ma anche per il pubblico che l’ha seguita e apprezzata per la sua autenticità e il suo carisma. La scomparsa di Paola Marella segna la fine di un’era per i fan del suo programma e per coloro che ammiravano il suo percorso e la sua tenacia di fronte alle avversità.