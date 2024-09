Paola Marella: Cause della Morte e le Parole del Marito

Pochi giorni dopo la tragica scomparsa di Paola Marella, nota figura di Real Time, il marito Domenico ha condiviso un messaggio sui social per chiarire le cause della sua morte. Paola ha combattuto con determinazione una lunga battaglia contro una grave malattia, che l’ha portata a subire un ciclo di 38 chemio in 24 mesi. Domenico ha voluto sottolineare la forza d’animo di Paola, che non si è mai lasciata andare alla disperazione, evitando lamentazioni e cercando sempre di mantenere il sorriso anche nei momenti più difficili.

Paola Marella è morta il 21 settembre, lasciando un profondo vuoto sia tra i suoi cari che tra i tanti fan che la seguivano in televisione, in programmi come “Cerco casa disperatamente”. Nel suo messaggio, Domenico ha specificato che le cure a cui Paola si era sottoposta non erano legate a una recidiva di cancro al seno, con cui aveva lottato nel 2012, ma a un adenocarcinoma duttale del pancreas metastatico. Questo tumore, più aggressivo, ha richiesto un intervento chirurgico e numerosi cicli di chemioterapia e radioterapia, nonché terapie sperimentali negli Stati Uniti.

Domenico ha raccontato che Paola ha iniziato il suo primo ciclo di chemio il 31 dicembre 2021, affrontando la perdita dei capelli e numerosi viaggi per le cure. Nonostante il dolore e le difficoltà, Paola ha continuato a mantenere un atteggiamento positivo, incoraggiando gli altri e condividendo momenti della sua vita sui social, persino nei giorni che hanno preceduto la sua morte.

La resilienza e il coraggio mostrati da Paola sono stati un esempio per tutti, secondo il marito, che ha descritto la moglie come una luce abbagliante per chiunque la incontrasse. Oltre a lasciare un vuoto incolmabile nella vita di Domenico e del figlio Nicola, 29enne a cui era profondamente legata, Paola Marella mancherà anche ai numerosi telespettatori che l’hanno seguita nel corso degli anni. La sua storia di lotta e determinazione rimarrà un’eredità importante per coloro che affrontano sfide simili, ispirandoli a non perdere mai la speranza.