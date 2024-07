Paola Iezzi senza freni su X Factor e Chiara: “Separazione voluta da lei”

Il comeback discografico con la sorella, l’esperienza nella giuria di Drag Race Italia e adesso Paola Iezzi è sbarcata anche tra i giurati di X Factor. La cantante di Festa Totale siederà accanto ad Achille Lauro, Jack La Furia e Manuel Agnelli. In un’intervista rilasciata a Il Corriere Paola Iezzi ha svelato come sono i suoi colleghi dietro le quinte e anche i retroscena sulla separazione – avvenuta undici anni fa – con Chiara. L’artista ha rivelato che a voler mettere in stand by il duo è stata Chiara, che sarebbe anche la più ribelle tra le due (io avrei detto il contrario).

“Lei è quella che ha fatto più casini, ma relativi, perché siamo state entrambe sempre molto disciplinate, ligie al dovere. La nostra è un’unione molto forte, che ha avuto un momento di difficoltà dopo 17 anni di carriera simbiotica. A un certo punto ha prevalso una certa dose di insofferenza. Il nostro sodalizio ha scricchiolato più da parte sua che da parte mia, Chiara ha iniziato a soffrire questo binomio. Entrambe abbiamo sofferto, ma forse io di più, sono la più piccola: lei aveva deciso la separazione e io l’ho subita. Ho dovuto assecondare la sua scelta e nel tempo ho cercato di comprendere le sue ragioni. Dopo 10 anni c’è stato il riavvicinamento artistico, ha vinto la voglia di rimettere insieme i cocci. Se staremo insieme per sempre adesso? La reunion andrà avanti finché lo vorremo, siamo arrivate alla conclusione che Paola & Chiara ci saranno per sempre, anche se ognuna magari seguirà i propri progetti personali”.

Prepariamoci ad una giudice glamour con un pizzico di ironia e un forte amore per il pop. @paolaiezzi arriva per la prima volta al tavolo di #XF2024 Da settembre su @SkyItalia e in streaming solo su @NOWTV_It . pic.twitter.com/MZmd3HOUck — X FACTOR (@XFactor_Italia) May 29, 2024

