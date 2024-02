Paola Iezzi presenta Arisa dopo l’attacco ricevuto e il dito medio

Lo scorso maggio durante un’intervista rilasciata a Peter Gomez a La Confessione, Arisa ha ammesso di apprezzare Giorgia Meloni ed ha fatto un discorso che non è piaciuto a parte della comunità LGBTQ. Dalle parole della cantante è scoppiata un’enorme polemica e poche settimane dopo Paola Iezzi ha detto di non essere d’accordo con quanto detto dalla sua collega: “Qualche volta gli artisti dicono cose perché magari hanno paura di non lavorare. Detto questo io non ho lo stesso pensiero. non mi sento di giuricarla, anche perché ci sono cose ben più importanti rispetto ad uno scivolone, a questa uscita infelice che ha fatto una collega“.

Arisa non è rimasta in silenzio ed ha replicato con un dito medio e un attacco a Paola Iezzi: “In un momento del genere non hai messo una buona parola tra me e la comunità. Io invece al posto tuo l’avrei fatto. Mi dispiace sentirti parlare di me in questa maniera. Ti sei presa degli applausi infamando una tua collega. Ma poi a me? Da sempre sono contro l’omofobia e sono per i matrimoni e le adozioni. Io avrei paura di non lavorare? Semmai te, che sei schiava di queste cose. Io non sono schiava di partiti e nemmeno di una comunità. Se mi vedi per strada non salutarmi! A me gli ipocriti fanno schifo“.

Paola Iezzi presenta Arisa al Festival di Sanremo.

Ieri sera a Prima Festival le cantanti di Furore hanno ricordato gli ospiti della quarta serata di Sanremo 2024, tra cui anche Arisa: “Tanti artisti, dal palco di Suzuki in Piazza Colombo c’è la meravigliosa voce di Arisa“.

Chissà se Arisa accetterà questo ramoscello d’ulivo…



“La meravigliosa voce di Arisa” Lei è una signora non c’è niente da fare pic.twitter.com/o8GvTBNS3o — santippe (@jdol_onlyou) February 9, 2024