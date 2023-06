Paola Iezzi: lo showrunner di Drag Race Italia la difende a spada tratta dalle offese di Arisa

Paola Iezzi sarà una giudice della terza stagione di Drag Race Italia, produzione che ha già messo in moto i motori per lo sbarco su Paramount+.

La produzione di #DragRaceItalia è iniziata 💅🏻 Chi vorresti vedere come ospite della nuova stagione nello show più eccentrico e divertente di tutti? 👑 pic.twitter.com/RIzMFEZHtR

Il suo nome è stato anticipato dal giornalista Davide Maggio ma non è mai stato confermato ufficialmente né dalla produzione del programma, né dalla cantante. Quando però ieri pomeriggio Arisa ha preso male una dichiarazione di Paola Iezzi e ha iniziato a offenderla in diretta su Instagram, Dimitri Cocciuti, showrunner di Drag Race Italia, l’ha subito difesa. Una difesa a spada tratta che ha implicitamente confermato l’arruolamento della Iezzi nello show drag.

Arisa dito medio a Paola Iezzi: “Hai 50 anni cresci, se mi incontri per strada non salutarmi” https://t.co/TFwMpZoObY #Arisa #PaolaIezzi #RomaPride

Ma sono basito. Ero lì, ho ascoltato con le mie orecchie, l’intento era invece proprio quello di spegnere ogni polemica su di lei e non certo fomentare dissing. Qua si sta davvero esagerando

Evidentemente Arisa non ha ascoltato bene il discorso di Paola (giusto e sacrosanto dalla prima all’ultima parola), perché a nessuno dopo averlo fatto passerebbe mai per la testa di reagire in questo modo sconcertante. Ma di cosa stiamo parlando ?

— Dimitri Cocciuti (@dimitricocciuti) June 9, 2023