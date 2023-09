Paola Iezzi e Paolo Camilli sono le due novità della terza stagione di Drag Race Italia chiamati entrambi per sostituire Tommaso Zorzi, l’unico non confermato del panel dei giudici.

“Questo sarà un Drag Race Italia nuovo di zecca” – ha dichiarato Priscilla – “Sono una perfezionista e farò del mio meglio per le mie Priscelte“.



Confermata anche Chiara Francini: “Le competenze che porto a Drag Race Italia sono cervello e t3tte, entrambi coppa d, quindi quasi quinta. Piaccio agli uomini perché dico sempre quello che penso e piaccio alle donne perché non ho la faccia di una che può rubare loro il marito. Di questo show amo il glitter e l’egoismo, spero le drag queen mi lasceranno vergine di parola”.



Paola Iezzi e Paolo Camilli: la loro reazione alla chiamata di Drag Race Italia

Le novità, come già detto, sono Paola Iezzi del duo Paola & Chiara e Paolo Iezzi.

“Quando mi hanno detto che avrei fatto parte della giuria di Drag Race Italia non ho pensato, ho cominciato a urlare e camminare per strada senza senso almeno per un paio d’ore. Qua mi sento a casa ed è un buon segno perché vuol dire che sono nel posto giusto. Le esperienze che porto nella giuria di Drag Race Italia? La mia esperienza da attore, da creativo, da cretino, ma anche da spettatore. Ho voglia di appassionarmi e nutrirmi“.



“Quando mi hanno detto che avrei fatto parte della giuria ho pensato che meraviglia, finalmente si è realizzato un sogno. Non vedo l’ora di aprire un varco di luce su Paramount+. A Drag Race Italia porto la mia lunga esperienza come cantante e performer, ma anche la mia grande passione per la moda, lo stile e il costume. Del mondo drag mi piace ogni cosa“.